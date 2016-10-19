ضبط عامل بصيدلية شهيرة بالمنصورة بتهمة سرقة خزينتها لعلاج والدته

تمكن ضباط مباحث قسم ثاني المنصورة من كشف لغز سرقة خزينة صيدلية شهيرة ، وضبط مرتكب الواقعة وإعادة المبلغ المسروق، حيث تبين أن عامل فى الصيدلية وراء السرقة، إثر مروره بضائقة مالية، ورغبته فى علاج أمه.

تلقي اللواء مصطفي النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ إلى الرائد حسن أمين نائب مأمور قسم ثانى المنصورة ، من الدكتورة امل الطرشوبي (صيدلانية) بسرقة مبلغ 25 ألف جنيها من صيدليتها، ولم تتهم أحدا.

وأمر العميد سيد سلطان رئيس المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائى برئاسة الرائد محمد مطر، رئيس مباحث قسم ثانى المنصورة ، وكلا من معاونيه النقيبان محمد صبح و أكرم أحمد وتوصلت التحريات الاولية إلى مرور أحد العاملين بالصيدلية بضائقة مالية و يدعى سعد ا. ج. 33 سنة من قرية اويش الحجر بمركز المنصورة ، كون أمه مريضة وتحتاج إلى إجراء جراحة وهو لا يمتلك تكاليف العملية ، وبعد تضيق الخناق عليه سرعان ما اعترف بالواقعه، وأرشد عن المبلغ المسروق حيث تم تحريز 11 ألف جنيها لدى والدة المتهم و 14 ألف جنيها لدى أحد أصدقاءه، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.