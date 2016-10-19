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حبس ساقطة بدار السلام قدمت ابنتها لراغبى المتعة بـ500 جنيه للساعة

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حبس ساقطة بدار السلام قدمت ابنتها لراغبى المتعة بـ500 جنيه للساعة حبس ساقطة بدار السلام قدمت ابنتها لراغبى المتعة بـ500 جنيه للساعة

>كتبت :أمانى الأخرس

 

أمرت نيابة دار السلام، اليوم الأربعاء، بحبس ربة منزل وابنتها، 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامهما بإدارة شقة بدار السلام للأعمال المنافية للآداب، واستقطاب الساقطات، وعرضهن على راغبى المتعة الحرام، مقابل 500 جنيه فى الساعة الواحدة.

 

البداية بورود معلومات للعقيد أحمد حشاد، وكيل إدارة النشاط الداخلى بالإدارة العامة لمباحث الآداب، تتهم "جيهان.م" ربة منزل بإدارة شقة فى دار السلام للأعمال المنافية للآداب واستقطاب الساقطات وعرضهن على راغبى المتعة الحرام مقابل 500 جنيه فى الساعة الواحدة.

 

عقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة ضمت العميد عماد عكاشة رئيس قسم التحريات بالنشاط الداخلى، والعقيد أحمد حشاد، وكيل إدارة النشاط الداخلى، والرواد أحمد شرف ووليد طراف وعمرو مطر، الشقة وضبطت المتهمة وكل من "هدى.ع" ربة منزل، وابنتها "جمالات.م" 22 عاما، أثناء ممارستها الرذيلة مع "مرسى. ر" رجل أعمال، كما ضبطت 2000 جنيه.

 

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتحرر لهم المحضر اللازم، وتولت معهم النيابة التحقيق.

 


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