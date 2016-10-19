مصادر: لا صحة لما تداوله من إنجاب زوجة عادل حبارة أثناء تواجده بالسجن

أكد مصدر أمنى، أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى من إنجاب زوجة المتهم عادل حبارة عار تمامًا من الصحة، حيث أنه تم منع الخلوة الشرعية طبقًا للقانون، ولا يسمح بها للمحكوم عليه بالإعدام.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الخلوة الشرعيه تبطل فكرة العقوبة السالبة للحرية، لذلك يتم منعها ولا تطبق على المساجين، حيث إن ما تناولته تلك المواقع هدفه فقط تأجيج الرأى العام، وإظهار التخاذل –على غير الحقيقة- فى التعامل مع المتهمين.

ومن جانبه، استبعد نبوى إبراهيم محامى حبارة ما ذكر من إنجاب زوجه المتهم، حيث قال أنه يقابل المتهم بصعوبة داخل السجن، وتمنع عنه الزيارات، فكيف يسمح بالخلوة الشرعية؟.