احتجاز طاقم تابع لقناة الجزيرة القطرية في الصومال

قالت قناة الجزيرة الإخبارية القطرية اليوم الأربعاء، إن عملاء أمن صوماليين ألقوا القبض على طاقم تابع للقناة يضم صحفيًا ومصورًا وسائقا ومرافقا.

وبحسب «رويترز» فقد جاء الاحتجاز بعد أقل من أسبوع من مداهمة مكتب صحيفة صومالية واحتجاز رئيس تحريرها لمدة 3 أيام.

وكثيرا ما يلجأ مسؤولون وقوات الأمن إلى احتجاز أو تهديد الصحفيين الذي تزعجهم أساليبهم في التغطية الصحفية، وتستهدف حركة الشباب الإسلامية الصحفيين أيضًا.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولين بالحكومة أو المخابرات للتعليق، وقالت الجزيرة إن الصحفي وطاقمه احتجزوا يوم الثلاثاء في العاصمة مقديشو.

وقالت الشبكة الإخبارية في بيان إنها على اتصال به منذ احتجازه وإنه بخير.