أخبار عاجلة

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية -
فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا -
فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز» -
علاء عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية -
طارق مصطفى مديرا فنيا للفجيرة الإماراتي -
أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

احتجاز طاقم تابع لقناة الجزيرة القطرية في الصومال

Google+ Print
احتجاز طاقم تابع لقناة الجزيرة القطرية في الصومال احتجاز طاقم تابع لقناة الجزيرة القطرية في الصومال

عناصر من قوات الأمن الصومالية – أرشيفية

قالت قناة الجزيرة القطرية اليوم الأربعاء، إن عملاء أمن صوماليين ألقوا القبض على طاقم تابع للقناة يضم صحفيًا ومصورًا وسائقا ومرافقا.

وبحسب «رويترز» فقد جاء الاحتجاز بعد أقل من أسبوع من مداهمة مكتب صحيفة صومالية واحتجاز رئيس تحريرها لمدة 3 أيام.

وكثيرا ما يلجأ مسؤولون وقوات الأمن إلى احتجاز أو تهديد الصحفيين الذي تزعجهم أساليبهم في التغطية الصحفية، وتستهدف حركة الشباب الإسلامية الصحفيين أيضًا.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولين بالحكومة أو المخابرات للتعليق، وقالت الجزيرة إن الصحفي وطاقمه احتجزوا يوم الثلاثاء في العاصمة مقديشو.

وقالت الشبكة الإخبارية في بيان إنها على اتصال به منذ احتجازه وإنه بخير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017