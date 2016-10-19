روسيا تبرم صفقة توريد مروحيات «صياد الليل» إلى العراق

أعلن نائب مدير الهيئة الاتحادية الروسية للتعاون العسكري – التقني، أناتولي بونتشوك، اليوم الأربعاء، أن بلاده أنجزت تنفيذ عقد توريد مروحيات من طراز «مي 28 ان إي» للعراق.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بونتشوك قوله لوكالة «نوفوستي»، اليوم الأربعاء، إن: “توريد مروحيات «مي 28 ان إي» للعراق تم إنجازه”.

يذكر، أن مؤسسة “روس أوبورون أكسبورت” الحكومية الروسية، الخاصة بتصدير الأسلحة، وقعت في مايو من العام الحالي، عقدًا لتوريد عدد من مروحيات “مي 28 ان إي”«الصياد الليلي» إلى العراق.

وتجدر الإشارة إلى أن “مي 28 ان إي” هي نسخة للتصدير من مروحيات “مي 28 ان” المعروفة باسم “الصياد الليلي”.

وقد تسلم العراق الدفعة الأولى من هذه المروحيات في يونيو الماضي، وأكدت وزارة الدفاع العراقية أنها تستخدم هذه المروحيات بنجاح في العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي.