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رئيس الوزراء: ضم الصناديق الخاصة للموازنة.. وندرس التوجه للدعم النقدي تدريجيًا

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رئيس الوزراء: ضم الصناديق الخاصة للموازنة.. وندرس التوجه للدعم النقدي تدريجيًا رئيس الوزراء: ضم الصناديق الخاصة للموازنة.. وندرس التوجه للدعم النقدي تدريجيًا

المهندس شريف إسماعيل – رئيس الوزراء

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن البرنامج المقدم للحصول على قرض صندوق النقد الدولي مصري بنسبة 100%، مشيرا إلى أنه يعد بمثابة شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري تساعد على التعامل مع جهات التمويل والمستثمرين.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال حوار مع مجموعة من كبار الكتاب والمفكرين اليوم الأربعاء، أن القرض يعمل على سد جانب من الفجوة التمويلية وفق تسهيلات جيدة للغاية منها نسبة فائدة منخفضة تتراوح بين 1 إلى 1.5% على فترات سداد طويلة، حيث يتيح القرض الحصول على مبلغ 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وأكد إسماعيل، أن تدرس التوجه للدعم النقدي شريطة أن يتم بالتدريج.

وفيما يتعلق بالصناديق الخاصة، أكد رئيس الوزراء أنه تم مخاطبة وزارة المالية لاجراء دراسة متعمقة لهذه الصناديق لضمها إلى الخزانة العامة، كما تم إقرار مشروع قانون للتصالح في المنازعات الضريبية من مجلس النواب، الأمر الذي من شأنه تحصيل نسبة كبيرة من المتأخرات الضريبية.

وأضاف أن مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج، قلاع ستعمل الحكومة على إعادتها للعمل بكامل طاقتها، خاصة الحديد والصلب الذى يضم 4 أفران لا يعمل منها إلا فرن واحد.

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