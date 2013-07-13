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ارتفاع ضحايا اشتباكات مسجد التيسير وقرار بإخلاء النقاط العسكرية للأحزاب

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ارتفاع ضحايا اشتباكات مسجد التيسير وقرار بإخلاء النقاط العسكرية للأحزاب ارتفاع ضحايا اشتباكات مسجد التيسير وقرار بإخلاء النقاط العسكرية للأحزاب

ارتفع عدد ضحايا اشتباكات مسجد التيسير بقلب العاصمة صنعاء بين عناصر حزب التجمع اليمنى الإصلاح "الإخوان المسلمين " والموالين للجماعة الحوثية إلى ثمانية مصابين بينهم أربعة من جنود قسم شرطة 22 مايو، رغم مطالبة اللجنة اليمنية للشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار فى اليمن للأحزاب السياسية، بالتعاون من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

وقال مصدر عسكرى يمنى- بوزارة الدفاع فى تصريح له اليوم- إن اللجنة أقرت جملة من الإجراءات المناسبة والكفيلة بإخلاء النقاط العسكرية التابعة للأحزاب السياسية فى مختلف الطرق بالمحافظات، وتسليمها للجهات العسكرية والأمنية المعنية بتوفير الحماية الأمنية.

وأوضح المصدر أن الهدوء الحذر عاد إلى العاصمة صنعاء، وفتحت المحال التجارية أبوابها، وانتظمت حركة السير فى شوارع العاصمة وساحة التغيير.

وتجرى الجهات الأمنية استعدادات لتشكيل وحدات عسكرية أمنية لإنهاء المظاهر المسلحة بالمحافظات، وتنفيذ ضربة استباقية للعناصر التخريبية والإرهابية بمحافظة مأرب، على ضوء معلومات عن تجمعها ونيتها استهداف منشآت حيوية، ومنها أنابيب النفط وأبراج الكهرباء.

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مصر 365