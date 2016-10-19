محافظ بني سويف يبحث مع وفد ” الفاو” سبل التعاون والتنمية الزراعية

قال المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف أنه على قناعة كبيرة بأن الزراعة هي المستقبل الحقيقي للتنمية ، وأن المحافظة تعمل على تكوين خطة متكاملة للتنمية الزراعية بمجالاتها المتنوعة سواء على المستوى الزراعى أو الصناعي ، حيث ترتكز الخطة على الاستفادة ومضاعفة القيمة المضافة للمخرجات والمقومات الممكنة ، مشيراً إلى سعى المحافظة للنهوض بالنباتات الطبية والعطرية والذي يعتبر مقوماً زراعياً تمتلك فيه المحافظة ميزات نسبية كبيرة خاصة وأن المحافظة في طريقها لاقامة مجمع صناعي متكامل لانتاج الأدوية من النباتات الطبية والعطرية ،فضلاً عن النهوض بالتصنيع الزراعي وتنمية الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية.

جاء ذلك خلال استقباله “اليوم” لوفد منظمة الأغذية والزراعة ” الفاو” التابعة للأمم المتحدة ،في مستهل زيارة الوفد للمحافظة لعرض أنشطة مشروع تحسين الأمن الغذائي والتغذية للأسر المصرية الذي تنفذه المنظمة بعدد من قرى المحافظة وذلك في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغذاء تحت شعار” المناخ يتغير ، والأغذية والزراعة أيضاً”، حيث ضم الوفد: الدكتورحسين جادين ممثل منظمة ” الفاو” بجمهورية مصر العربية والدكتورعصام عزوري مسؤول الاعلام بالمنظمة والدكتور محمد الأنصاري مستشار المنظمة والدكتورة زهرة أحمد مدير مشروع تحسين تغذية الأسرة وأمنها الغذائي وبحضور اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام والمهندس عبدالعظيم عبدالمجيد وكيل وزارة الزراعة ببني سويف .

حيث تمت مناقشة سبل التعاون بين المحافظة والمنظمة في المجالات الزراعية المتنوعة لتحقيق التنمية المستهدفة في مختلف المجالات وعلى كل المستويات ، و بحث سبل الاستفادة من خبرات ودعم المنظمة في تنفيذ مشروع المجمع الصناعي لانتاج الأدوية ومستحضرات التجميل من النباتات الطبية والعطرية التي بدأت المحافظة في تنفيذ الخطوات والاجراءات المبدئية اللازمة حيث أكد المحافظ على أهمية تعميم تجربة المدارس الحقلية وكافة وأنشطة وبرامج المنظمة والتي تهدف إلى زيادة الانتاجية وتقديم الدعم الفني والمادي لصغار المزارعين الذين يمثلون نقطة انطلاق التنمية في المجال الزراعي .

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة تفقد أنشطة مشروع الفاو حول تحسين تغذية الأسرة وأمنها الغذائي بقرية قفطان الغربية بسمسطا ثم تفقد المطبخ التغذوي ومشاهدة نشاط زراعة الأسطح بمديرية الزراعة بمدينة بني سويف .