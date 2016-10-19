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بالفيديو…طائرة بدون طيار توثق جمال الطبيعة في أكبر كهف بالعالم

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بالفيديو…طائرة بدون طيار توثق جمال الطبيعة في أكبر كهف بالعالم بالفيديو…طائرة بدون طيار توثق جمال الطبيعة في أكبر كهف بالعالم

يقع كهف “سون دونغ” أكبر كهف في العالم في أدغال فيتنام وسط الأشجار الكثيفة، علما بأن اكتشافه تم في عام 1991.

قام المصور ريان ديبودت وباستخدام طائرة بدون طيار بتصوير لقطات رائعة من داخل الكهف. وهذا الكهف أكبر بخمسة أضعاف من ثاني أكبر كهف في فيتنام تجويف واحد يبلغ طوله أكثر من خمسة كيلومترات ارتفاع السقف يصل في بعض النقاط إلى 200 متر.

وفشلت الحملات البريطانية الاستكشافية السابقة في اكتشاف الكهف “سون دونغ” بسبب صعوبة التضاريس في هذه المنطقة الفيتنامية وبسبب الغابة الكثيفة التي حجبت الكهف.

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