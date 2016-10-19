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مواطن سوري يصنع أشكالا فنية من ذهب الطبيعة

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مواطن سوري يصنع أشكالا فنية من ذهب الطبيعة مواطن سوري يصنع أشكالا فنية من ذهب الطبيعة

استثمر الفنان التشكيلي علي عجيب المواد التي تخلفها الطبيعة مثل “القش، وثمار النباتات البرية، وجذوع الأشجار” في إنجاز لوحات فنية بأشكال مختلفة.

وأوضح عجيب لـ”سبوتنيك”، أنه اختص في المواد الطبيعية التي تنتج عن الحصاد الزراعي بلونها الذهبي لانخفاض تكلفة الحصول عليها ولقلة من يقوم بإنجاز هذه الأعمال. وأضاف عجيب أنه يقوم بإنجاز لوحات بأشكال مختلفة تستخدم في الهدايا والزينة وجميعها مصنوعة من ثمار النباتات مثل البلوط وأوراق الشجر، والهدف هو توعية الأطفال واليافعين لأهمية هذه الأشكال وحثهم على الحفاظ على الطبيعة.

ولفت عجيب إلى أن المصنوعات “أطباق القش وغيرها” التي كانت تصنع في الأرياف السورية من قش القمح لم يعد أحداً يهتم بتعلمها

وهنا يجب على كل عائلة أن تقوم بتوريثها لأحد أبنائها للحفاظ على هذه الحرفة والتراث الريفي الجميل.

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