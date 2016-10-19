منظمة الصحة العالمية تشيد بتوجيهات السيسي لعلاج مليون مصاب بفيروس «سي»

أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر الدكتور جون جابور بالإنجازات التي حققتها الحكومة المصرية في مجال الصحة العامة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول إلى علاج مليون مواطن مصاب بفيروس «سي».

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم الأربعاء، خلال أعمال المؤتمر الدولي الثامن عن “تفعيل الصحة العامة في زمن التحديات”، الذي ينظمه المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، تحت رعاية وزراء التعليم العالي والصحة والبيئة والقائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية.

وأكد نائب رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور محمد إسماعيل – في افتتاح المؤتمر – اهتمام الجامعة بصحة المواطن من خلال العمل المستمر على النهوض بالمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى دعم الأبحاث العلمية في هذا المجال.

وأشاد إسماعيل بجهود الدولة لمجابهة الأمراض المستوطنة والقضاء التام على الالتهاب الكبدي الوبائي «سي» بحلول عام 2020 من خلال توفير العلاج للمواطنين.

بدورها، أكدت رئيس جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية المهندسة هدى مصطفى أن وزارة البيئة تسعى إلى تخفيف الضغوط على البيئة وخفض معدلات التلوث لحماية حق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة، بالإضافة إلى التوسع في دعم المشروعات الصغيرة في مجال البيئة والحفاظ على الموارد والمحميات الطبيعية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على نشر الوعي الصحي وتغليظ العقوبات على الجرائم البيئية.

من ناحيته، أكد وكيل أول وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية الدكتور مجدي حجازي أن جامعة الإسكندرية هي قاطرة التنمية في المحافظة، منوها بأهمية الموضوعات التي يتناولها المؤتمر والتي تتوافق مع احتياجات المجتمع في مجالات الرعاية الصحية والبيئة.

وفي السياق، أشارت عميدة المعهد العالي للصحة العامة رئيس المؤتمر الدكتورة منال أحمد مهدلي إلى أن مشاركة هذا العدد من المنظمات العالمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية في هذا المؤتمر تعكس أهمية التكامل المعرفي في تحقيق أهداف المؤتمر التي تتواكب مع أهداف أجندة مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح وكيل المعهد الدكتور فهمي شارل أن المؤتمر يتناول على مدى يومين عدة محاور، تشمل الجديد في مجال الصحة العامة، والأمراض المهنية، والتغذية الصحية، وعدالة توزيع الخدمات الصحية، والمدن الصحية الخضراء المستدامة، والتحديات العالمية نحو مدن صحية أفضل.

أ ش أ