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الجيش السوري يسحب قواته للسماح للمعارضة المسلحة بمغادرة شرق حلب

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الجيش السوري يسحب قواته للسماح للمعارضة المسلحة بمغادرة شرق حلب الجيش السوري يسحب قواته للسماح للمعارضة المسلحة بمغادرة شرق حلب

الجيش السوري – أرشيفية

قالت وزارة الخارجية السورية إن الجيش السوري سحب قواته للسماح للمعارضة المسلحة بمغادرة شرق حلب عبر ممرين محددين.

وبحسب رويترز قالت الوزارة في بيان نقله التلفزيون السوري ووكالة الأنباء الرسمية إن السورية «تستخدم أقصى ما لديها من إمكانيات من أجل استقرار الوضع في مدينة حلب»، وأنه “تم ترتيب نقل السكان المدنيين دون قيود وتوفير نقل الجرحى وخروج المسلحين مع سلاحهم دون عوائق من الأجزاء الشرقية للمدينة.”

وتابع البيان أن روسيا التي يدعم طيرانها الجيش السوري في حلب ستلتزم بوقف مؤقت لإطلاق النار هناك يوم الخميس.

 

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