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«يويفا» يحقق مع «كوبنهاجن» بسبب إطلاق الشماريخ على ملعب ليستر سيتي

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«يويفا» يحقق مع «كوبنهاجن» بسبب إطلاق الشماريخ على ملعب ليستر سيتي «يويفا» يحقق مع «كوبنهاجن» بسبب إطلاق الشماريخ على ملعب ليستر سيتي

إطلاق جماهير كوبنهاجن للشماريخ

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الأربعاء، عن فتح تحقيق مع نادي «إف سي كوبنهاجن» الدنماركي، على خلفية الأحداث التي وقعت أمس الثلاثاء، أثناء مباراة الفريق أمام مضيفه ليستر سيتي الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة 3 من دور المجموعات في دوري الأبطال الأوروبية.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية فقد وأوضحت لجنة المراقبة والانضباط والأخلاقيات في “يويفا”، أنها ستدرس الواقعة 17 نوفمبر المقبل.

واعتبرت اللجنة أن نادي كوبنهاجن انتهك المادة رقم 16.2 من القواعد الأخلاقية من خلال إطلاق جماهيره لشماريخ في ملعب «كينج باور ستاديوم»، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز أبطال «البريميير ليج»، بهدف للجزائري رياض محرز.

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