1001″ عنوان” مبادرة إماراتية لإثراء المحتوى العربي بـ 1001 كتاب جديد

تعتزم مبادرة “1001 عنوان” التي تعد واحدة من مبادرات المشروع الإماراتي الثقافي “ثقافة بلا حدود” الذي يتخذ من إمارة الشارقة مقراً له، إصدار1001 كتاب عربي بنهاية العام القادم 2017.

وتعمل المبادرة تحت شعار “ندعم الفكر لنثري المحتوى”، حيث تعتبر فرصة كبيرة للمبدعين والمبدعات من داخل الإمارات والوطن العربي لنشر أعمالهم التي توافق عليها لجان العمل المتخصصة بالمبادرة وفقًا للمعايير المحددة، وذلك من خلال دور النشر الإماراتية.

وتستقبل المبادرة الأعمال التي لم يسبق نشرها لإثراء المحتوى وزيادته، إضافة إلى الكتب المترجمة من لغات أخرى إلى اللغة العربية مع الحرص على أن تكون من خلال مراكز ترجمة معتمدة وموثوق فيها وذات كفاءة عالية.

> وتحظى مبادرة “ألف عنوان.. وعنوان”، بدعم رئيسي من مشروع ثقافة بلا حدود بمبلغ يصل إلى 5 ملايين درهم إماراتي، ويشارك المبادرة في التنفيذ جمعية الناشرين الإماراتيين، و وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، التي تدعم المبادرة من خلال إعفاء دور النشر من رسوم الحصول على الترقيم الدولي.