بالصور.. كلية التربية بجامعة العريش تكرم علمائها وقادتها

كرمت كلية التربية بجامعة العريش علمائها وقادتها على هامش الاجتماع الاول لمجلس كلية التربية حيث تم تكريم السادة علماء الكلية المشاركين فى لجان الفحص والتحكيم العلمى للتخصصات التربوية وهم الدكتور محمد رجب فضل الله والدكتور صالح محمد صالح .

وأكد الدكتور عادل سرايا عميد كلية التربية بجامعة العريش انه تم ايضا تكريم السادة الذين تولوا مناصب قيادية فى الكلية وهم الدكتور صالح محمد صالح مدير مركز التعليم المفتوح والدكتور سعيد لافى عميد كلية التجارة والدكتور محمد المرادنى وكيل كلية الاقتصاد المنزلى والدكتوره نبيلة شراب وكيل كلية التجارة .

وبدء مجلس الكلية بقراءه الفاتحة على ارواح شهداء الوطن والذكرى السنوية للدكتور احمد عواد عميد كلية التربية السابق والدكتور سيد البهواشى استاذ التربية .