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دفاع المتهم العاشر بقضية «ستار كابيتال» يستشهد بآية قرأنية وحديث شريف بالمرافعة

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دفاع المتهم العاشر بقضية «ستار كابيتال» يستشهد بآية قرأنية وحديث شريف بالمرافعة دفاع المتهم العاشر بقضية «ستار كابيتال» يستشهد بآية قرأنية وحديث شريف بالمرافعة

أرشيفية

تواصل محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، الاستماع لمرافعات الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة بـ”شركة ستار كابيتال” .

وبدأ دفاع المتهم ” أيمن عواد”، المتهم العاشر بأمر الإحالة، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، بتلاوة الآية القرآنية: “الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فأخشوهم، فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء”.

وحوت قائمة الدفوع القانونية، الدفع بقصور التحريات و انعدام صلة المتهم بالواقعة محل القضية، وعدم وجود ثمة دليل يقيني على صحة إسناد الواقعة، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة و كيدية الاتهام .

وشدد الدفاع، خلال مرافعته، لا دليل على قيام المتهم بالدعوى أو تلقي الأموال من المودعين، مختتمًا مرافعته أمام المحكمة موجهًا حديثه للمدعين بالحق المدني، ذاكرًا الحديث النبوي ” أتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم”.

 

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