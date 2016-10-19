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جامعة بنى سويف تكرم أول طالبة تحصل على شهادة من جامعة فيجو الأسبانية

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جامعة بنى سويف تكرم أول طالبة تحصل على شهادة من جامعة فيجو الأسبانية جامعة بنى سويف تكرم أول طالبة تحصل على شهادة من جامعة فيجو الأسبانية

جانب من تكريم الطالبة

كرم الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، الطالبة ابتسام طارق محمد، أول طالبة بكلية العلوم تحصل على شهادة مشتركة للبكالوريوس من جامعتى بنى سويف، وفيجو الأسبانية، وذلك على هامش احتفال الجامعة بتخريج الدفعة 29 من كلية العلوم والثانية بعد الاعتماد.

وأوضح رئيس الجامعة، أن البرنامج الأوروبى للتكنولوجيا الخضراء، يتيح حصول طلاب كليات العلوم بدول حوض البحر المتوسط، على منح دراسية من الجامعات الأوروبية، والتبادل الطلابى بين جامعات تلك الدول، و الجامعات الأوروبية، وقد حصلت الطالبة المكرمة على منحة دراسية من البرنامج الأوروبى لمدة عام دراسى بجامعة فيجو الأسبانية، مما ترتب علية حصولها على شهادة مشتركة من كلية العلوم جامعة بنى سويف، وكلية الكمياء جامعة فيجو الأسبانية.

وأشار لطفى، أن الجامعة شهدت تطورًا ملحوظًا في كافة المجالات العلمية على المستويين المحلي والدولي، خاصة في مجال الدراسات العليا والأبحاث العلمية، وإن الجامعة تمتلك كوكبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس , والطلاب الباحثين بما يتيح للجامعة المنافسة على المستوي الإقليمى والدولي.

وقال الدكتور جودة إسماعيل، إن جامعة فيجو الأسبانية أرسلت خطاباً إلى كلية العلوم بمنح الطالبة ابتسام طارق منحة أخرى، للحصول على درجة الماجيستير بأسبانيا، وذلك نظرًا لتفوق الطالبة المتميز، كما ترحب جامعة فيجو باستقبال عدد آخر من طلاب كلية العلوم لقضاء عام دراسى كامل بجامعة فيجو، مما يساعد فى توفير مبلغ مليون جنيهًا على الدولة للباحث الواحد.

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