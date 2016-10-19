ضبط 6 أطنان سكر و أرز غير صالحة للاستهلاك الآدمى في حلوان والنزهة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن العاصمة، حملات موسعة، استهدفت التجار الذين يخزنون السلع الاستراتيجية والحيوية، وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق، وتم ضبط كميات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، من السكر والأرز.

كانت الحملات قد ضبطت "محمد.ع"ع" صاحب محل سوبر ماركت مترو بمنطقة النزهة أثناء قيامه بتحميل السيارة رقم ص ج 6278 مصر، وبداخلها 5 أطنان أرز وزيت، وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك، وبمواجهته اعترف أنه يقوم بنقل الكمية من المحل إدارته للشركة الموردة لإنتهاء صلاحيتها فتحرر محضر عن ذلك وتولت النيابه العامة التحقيق

كما تمكنت الحملات من ضبط "مجدى.ب.س" صاحب محل و بحوزته طن سكر بمنطقة حلوان و بمواجهته اعترف بتخزينه لإعادة بيعه أزيد من السعر المقرر فتحرر عن ذلك المحضر اللازم و تولت النيابة التحقيق