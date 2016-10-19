نيابة بلبيس تقرر حبس طالبين 4 أيام لاتهامهما بترويج عملات مزورة بالشرقية

أمرت نيابة مركز بلبيس فى محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بحبس طالبين أربعة أيام، على ذمة التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليهما بترويج العملات الورقية المقلدة والمزورة، واستبدالها بعملات وطنية صحيحة.

وكانت معلومات سرية قد وردت إلى العقيد أيمن فياض رئيس قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الشرقية، والرائد محمد فخر وكيل القسم، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، حول قيام كلًا من «و . ط»، و «م . خ»، طالبين ومقيمان بمركز بلبيس، بترويج العملات الورقية المقلدة، واستبدالها بعملات وطنية صحيحة، مستغلين انخداع الشخص العادى بها.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم الأول وبحوزته 5 ورقات مالية فئة المائة جنيه، يحملون مسلسل رقم 6029091 ن / 246، يشتبه فى كونهم مزورين، و1625 جنيهًا مبالغ مالية صحيحة حصيلة ترويج العملات الورقية المقلدة، وشهادة دبلوم للمدارس الفنية التجارية باسم المتهم، يشتبه فى كونها مزورة، وخطاب منسوب صدوره لوزارة التعليم العالى كلية الحقوق جامعة الزقازيق باسم المتهم، كما تم ضبط المتهم الثانى وبحوزته 7 ورقات مالية فئة المائة جنيه يحملون مسلسل رقم 6029091 ن / 246، يشتبه فى كونهم مزورين، و820 جنيهًا مبالغ مالية صحيحة حصيلة ترويج العملات المقلدة، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية يقومان باستخدامها فى ممارسة نشاطهما .

وتحفظت الأجهزة الأمنية على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 43555 جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة التى قررت حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات.