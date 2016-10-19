المشدد 3 سنوات لصاحب عقار تعدى على ساكن وأصابه بعاهة مستديمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعقابة صحاب عقار بمنطقة الوراق، بالسجن المشدد ٣ سنوات، لاتهامه بالتعدى على ساكن لديه بالضرب محدثا إصابته بعاهة مستديمة بالعين اليسرى.

صدر القرار برئاسة المستشار حسام دبوس، وعضوية مستشارين طارق الحدينى وهشام شريف، وسكرتارية محمد سليمان ورجب شعبان.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه منذ فترة نشبت مشادة كلامية بين المتهم صلاح الدين محمد عبدالله صاحب عقار، وأحد السكان لديه ويدعى حسن محمد إسماعيل، لرغبة الأول فى طرد المجنى على من الشقة التى يقيم فيها، ولكن الأمر خرج عن السيطرة وتطور إلى مشاجرة، وقام على إثرها المتهم بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب ووجه له كلمات متتالية مما تسبب له فى إحداث إصابات تم وصفها بتقرير الطب الشرعى والتى خلف عن جرائها عاهة مستديمة نتج عنها فقدان كامل لبصر العين اليسرى.

وكان ضباط قسم شرطة الوراق، قد تلقوا بلاغا من الأهالى، يفيد بنشوب مشادة كلامية بين صاحب عقار وآخر، وحاولوا التداخل لحل الخلاف بينهم ولكن ازادت الامور سوء وقام الاول بالتعدى على الآخر وإحداث إصابته وتم التحفظ على المتهم وبلاغ الشرطة ونقل المصاب للمستشفى.