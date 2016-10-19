ضبط 2300 كيلو جين مننتهى الصلاحية قبل بيعها بـ"مولد البدوى" بطنطا

تمكن مفتشو مديرية الصحة بالغربية، اليوم الأربعاء، من ضبط 2300 كيلو جبن بأحد الثلاجات بدائرة مركز طنطا، قبل ترويجها لزوار مولد البدوى بطنطا.

كانت مديرية الصحة بالغربية برئاسة الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة، والدكتورالسيد أبو فريخة مدير عام الطب الوقائى، والدكتور محمد شكر مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، شكلت لجانا تزامنا مع احتفالات مولد السيد البدوى، لضبط الماكولات المغشوشة والمنتيهة الصلاحية، قبل ترويجها فى ساحات الاحتفالات.

كانت اللجنة برئاسة الشناوى نجم مراقب عام الأغذية بالمديرية، وعضوية محمد سيد أحمد محمد البحيرى مراقبا أغذية المديرية، تمكنت من تم ضبط 2300 ك جبن تالف، تم التحفظ عليها، وحرر محضر بالواقعة، ورفع مذكرة لوكيل وزارة الصحة لإخطار المعامل المركزية.