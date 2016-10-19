منى المري :الإمارات كانت سباقة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

أكدت منى غانم المري، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الإمارات كانت من الدول السباقة في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتقديم كافة السبل الكفيلة لتمكين المرأة الاماراتية والمساهمة في دعم قضاياها ومسيرتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة بفضل توجيه القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة " أم الإمارات ".

وأعربت المري في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات " وام " بمناسبة تدشين مكتب الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي وإطلاق حملة "هو من أجلها"؛ التي تدعو الرجل إلى مساندة ودعم مكانة المرأة في المجتمع - عن فخرها واعتزازها بحضور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات" لافتتاح المكتب الذي يعتبر رسالة قوية لدولة الإمارات ويحظي بقيادة "أم الإمارات" التي تتميز بعطائها ودور سموها في تحقيق انجازات عديدة صبت جميعها في خدمة ونجاح بنات الإمارات حتى أصبحن قائدات ورائدات يسهمن في تعزيز مكانة المرأة لاعلى مستوى ليس في المنطقة فقط بل على المستوى الاقليمي والعالمي.

وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي سيعمل على تقديم الدعم اللازم للمؤسسات الخليجية بما يدعم جهودها المتنوعة التي تتصل بتمكين المرأة في مختلف المجالات وذلك يعود الى الرؤية السديدة والحثيثة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، مشيرة إلى أن مكتب الامم المتحدة دليل على حرص سموها على دور المرأة الإماراتية باعتباره حلقة وصل بين المراة الإماراتية والخليجية والأمم المتحدة لتبادل الخبرة والمعرفة بكل ما يدعمها في مجالات التمكين والمساواة بين الجنسين .

ونوهت إلى أن المكتب سيسهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير المرأة التي أسستها وقادتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي كانت ومازالت استراتيجية فعالة في تعزيز دورالمرأة في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية.