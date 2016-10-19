محمد بن زايد يستقبل رئيس غينيا الاستوائية ويبحث معه العلاقات الثنائية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبوظبي الرئيس أوبيانغ انغيما امباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية الصديقة الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه بالرئيس اوبيانغ انغيما امباسوغو والوفد المرافق متمنيا لهذه الزيارة النجاح والتوفيق بما يعزز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين خاصة في الجوانب التنموية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة وإمكانية توظيف الفرص القائمة من أجل إنشاء الشراكات القوية بين المؤسسات والهيئات في كلا البلدين بما يعود بالفائدة على الجانبين.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تحرص على تعزيز وتنمية علاقاتها مع جمهورية غينيا الاستوائية بما يترجم سياسة الدولة في مد جسور التعاون والصداقة مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات التي تعود بالخير على الجانبين وتعزز أطر التعاون والعمل المشترك.

من جهته أعرب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين البلدين مؤكدا حرص بلاده على تنمية وتعزيز هذه العلاقات والاستفادة من التجربة التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتطرق الحديث حول القمة العربية الأفريقية التي ستعقد في غينيا الاستوائية نوفمبر القادم والتحضيرات الجارية لها والأهمية التي تمثلها في دعم العلاقات العربية الأفريقية في المجالات كافة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه القمة متمنيا لها النجاح في تحقيق النتائج المرجوة والدفع بالتعاون العربي الأفريقي إلى الأمام.

كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث في المنطقة إضافة الى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار صاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما حضر اللقاء من جانب جمهورية غينيا الاستوائية معالي أغابيتو مبا موكوي وزير الخارجية والتعاون ومعالي إيستانيسلاو دون مالافو وزير الصيد والموارد المائية ومعالي خوان أنتونيو بيبانغ نشوشوما وزير رئاسة الجمهورية المفوض لشؤون الأمن الخارجي ومعالي فاوستو أبيسو فوما وزير رئاسة الجمهورية المفوض لشؤون الطيران المدني.

>