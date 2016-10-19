الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود طقس صحو بوجه عام وغائم جزئيا أحيانا شرقا والرياح معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا نهارا وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة.

حركة الرياح : شمالية شرقية - شمالية غربية / 14 - 24 / 32 كم/ ساعة بوجه عام .

البحر .. خفيف .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثالثة و 28 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة التاسعة ودقيقة صباحا وفي تمام العاشرة و19 دقيقة مساء .



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 34 24 85 30 .

> دبي 33 23 85 40 .

> الشارقة 33 23 95 45.

> عجمان 34 24 90 25.

> أم القيوين 34 23 90 25 .

> رأس الخيمة 35 22 95 35 .

> الفجيرة 33 25 75 20.

> العين 35 22 90 25 .

> ليوا 36 21 90 15 .

> الرويس 33 24 85 25 .

> السلع 34 24 85 25.

> دلما 34 26 80 30 .

> طنب الصغرى 33 25 80 20 .

> طنب الكبرى 33 25 80 20 .

> أبوموسى 33 25 80 20.

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