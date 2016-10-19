أخبار عاجلة

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية -
فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا -
فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز» -
علاء عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية -
طارق مصطفى مديرا فنيا للفجيرة الإماراتي -
أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود طقس صحو بوجه عام وغائم جزئيا أحيانا شرقا والرياح معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا نهارا وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة.

حركة الرياح : شمالية شرقية - شمالية غربية / 14 -  24 / 32 كم/ ساعة بوجه عام .

البحر .. خفيف .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثالثة و 28 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة التاسعة ودقيقة صباحا وفي تمام العاشرة و19 دقيقة مساء .


>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    34      24              85       30 .
> دبي                        33      23              85       40 .
> الشارقة                   33      23              95       45.
> عجمان                    34      24              90       25.
> أم القيوين                34       23             90        25 .
> رأس الخيمة             35       22             95        35 .
> الفجيرة                   33       25             75       20.
> العين                     35       22              90       25 .
> ليوا                       36      21               90       15 .
> الرويس                  33      24               85       25 .
> السلع                    34       24               85       25.
> دلما                      34      26               80       30 .
> طنب الصغرى          33      25               80       20 .
> طنب الكبرى            33     25               80       20 .
> أبوموسى               33      25               80       20.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية