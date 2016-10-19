مصرع وإصابة ٥ أشخاص إثر إطلاق مسلحين النار عليهم شمال دارفور

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون، إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم، ببلدة "ملاقاة"، غربى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بالسودان.

ونقل موقع سودان تريبيون، عن أحد شيوخ البلدة ويدعى آدم سليمان قوله، إن 5 مسلحين يستقلون دراجات بخارية، هاجموا أهالى القرية، وأطلقوا النار عليهم بصورة عشوائية، وسرقوا أكثر من ٣٠٠ رأس من الأغنام، ولاذوا بالفرار، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ٣ آخرين بأعيرة نارية.

وأضاف أن، الأهالى أبلغوا الشرطة، التى هرعت للمنطقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى "كتم"، وتواصل الأجهزة الأمنية بحثها عن الجناة.