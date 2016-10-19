5 أطعمة تمنع تساقط الشعر

قد ننفق الكثير من الأموال على شراء منتجات العناية بالشعر رغبة في منع تساقطه وذبوله المستمر، ولكن هل تجدين نتيجة فعالة بعد استخدام هذه المنتجات؟

قد لا تؤثر هذه المنتجات في شعرك نتيجة نقص بعض الفيتامينات، ونتيجة اتباع أنظمة غذائية غير سليمة؛ فهل فكرت من قبل في إصلاح نظامك الغذائي لتستطيعي منع تساقط شعرك؟

إليك سيدتي أهمّ الأطعمة التي تحافظ على صحة شعرك وتمنع تساقطه:



1-سمك السلمون: يتميّز السلمون بغناه بالبروتينات والأحماض الدهنية "الأوميجا 3" المغذية للشعر، بالإضافة إلى أن البروتين الموجود في السلمون يتحول طبيعياً إلى الكيراتين الذي يعتبر مكوناً رئيسياً من مكونات الحفاظ على صحة الشعر ونعومته.

2-العسل: هو علاج فعال لتحسين مظهر الشعر وتقويته، كما أنه يساعد على حماية الشعر من الحكة التي تسبّبها قشرة الرأس؛ لذلك احرصي على تناول العسل يومياً لمدة أربعة أسابيع لتقوية شعرك ومنع تساقطه.

3-المكسرات: غنية بالأوميجا3 والأحماض الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة التي تقوي الشعر وتمنع تساقطه. فإذا كنت تريدين الحصول على شعر قوي وصحي، فعليك بتناول بضع حبّات من المكسّرات يومياً لمدة 6 أشهر، وستجدين نتائج ملحوظة على شعرك.

4-السبانخ: يحدث تساقط الشعر نتيجة نقص في معدلات الحديد وفيتامين D2، فيما السبانخ غنية بالحديد وبفيتامين C الذي يساعد على امتصاص الحديد؛ لذا احرصي على استخدام السبانخ في غذائك اليومي المعتاد لزيادة نسبة الحديد في جسمك وتقوية شعرك.

5-الزيوت: احرصي على تغذية شعرك بالزيوت المغذية كزيت جوز الهند وزيت الروزماري. وقد ظهر حديثاً زيت بذور القرع. فإذا كنت تعانين من تساقط في شعرك، فعليك باستخدام هذا الزيت يومياً لمدة 24 أسبوعاً، وستلاحظين زيادة في نمو شعرك. كذلك زيت جوز الهند غني بالبروتين الذي يغذي الشعر.