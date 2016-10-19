غرائب انستقرام الأسبوع: مكياج الأذن

ظهر اتجاه جمالي جديد بقوة هذا الأسبوع على انستقرام هو مكياج الأذن. إليك في هذا الموضوع تفاصيل هذه الصيحة وكيفية الحصول عليها.



قد تكون المرة الأولى التي تسمعين بها بهذه التقنية وهذه الموضة الغريبة. ولكن ما يجب عليك معرفته أنها سهلة جداً، إذ ليست سوى مثال للكنتورينغ، وهي لا تتطلّب سوى البرونزي أو الهايلايتر. يكفي غمس الأذن الخارجية أو رسم الخطوط بظلال حيوية مع تطبيق القليل من الغليتر لإضافة اللمعان إلى الأذن.

ظهرت هذه الصيحة للمرة الأولى خلال عروض أنتوني فاكاريللو Anthony Vaccarello في أسبوع الموضة في باريس، عام 2014، ومؤخراً خلال افتتاح عروض خريف 2016. لكن انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات التي تشرح طريقة تطبيقها حوّلها إلى موضة خرقت عالم الجمال هذا الأسبوع.

قد لا تكون هذه الموضة الجديدة عملية وبسيطة كتطبيق طبقة جديدة من أحمر الشفاه، ولكنها فكرة جديدة تستبدلين بها الأقراط. ما رأيك بها؟