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مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارة ببني سويف‎

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مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارة ببني سويف‎ مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارة ببني سويف‎

أرشيفية

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 7 أخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام نفق سنور دائرة مركز ببا.

تلقي اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بوقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص قادمة من المنيا، أمام نفق سنور، قيادة محمد عبالمحسن 51 عام، ومقيم بالمنيا، بسبب إنفجار الإطار الأيمن بها مما تسبب في إنقلابها ومصرع روحية محمد 48 عام، وعلاء يحيي عبدالرحيم، 34 سنة، وإصابة قائد السيارة وأحمد عامر، و محمد عيد، و حمدي محمد، وياسر رفعت، وفرغلي حمدي، وأحمد عامر أحمد، ونقلو جميعًا لمستشفي بني سويف العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثتين والاستعلام عن حالة المصابين.

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