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جامعة قناة السويس تنظم دورة تدريبية عن رعاية الحيوانات والطيور البرية

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جامعة قناة السويس تنظم دورة تدريبية عن رعاية الحيوانات والطيور البرية جامعة قناة السويس تنظم دورة تدريبية عن رعاية الحيوانات والطيور البرية

>الإسماعيلية – جمال حراجى

تنظم وحدة خدمة المجتمع بالتعاون مع قسم الحياة البرية بكلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس دورة تدريبية حول كيفية رعاية الحيوانات والطيور البرية، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور على معوض وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف محمد كامل رئيس قسم الحياة البرية، وتنظيم الدكتورة إيناس سعد مدرس الحياة البرية، والدكتور أحمد صلاح مدرس الحياة البرية.

ويحاضر فى الدورة أساتذة متخصصين فى علم الحيوانات البرية من جامعة ميونيخ، وهما الدكتورة جوليا ماليكزان، والدكتور هاننج ويزنار، حيث تناقش الدورة كيفية الاهتمام ورعاية الحيوانات البرية والطيور البرية والسلاحف والصقور والنسانيس والقرود وطيور الزينة، وتضم المحاضرة جزء نظرى وجزء عملى يتم تدريسه فى معمل الحياة البرية، وتم عرض فيديوهات توضيحية للمتدربين.

ويشارك  بالدورة ٢٠ متدرب من اﻷطباء البيطريين من المديريات البيطرية من محافظات السويس والقاهرة والإسكندرية وعدد من طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس من جامعة قناة السويس وعين شمس، كما زار المتدربون حديقة الحيوان بالجيزة للممارسة العملية لطرق التخدير المختلفة وكيفية الحقن السليم وطرق العلاج المختلفة.


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