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بالصور.. "آثار أبو سمبل" تنظم معسكر تجميل للمعبد قبل مهرجان التعامد

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بالصور.. "آثار أبو سمبل" تنظم معسكر تجميل للمعبد قبل مهرجان التعامد بالصور.. "آثار أبو سمبل" تنظم معسكر تجميل للمعبد قبل مهرجان التعامد

>أسوان – عبد الله صلاح

نظمت منطقه آثار أبوسمبل، بالتعاون مع طلاب المدارس بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، معسكر تجميل ونظافة المنطقة الآثرية، تحت شعار "هذا تراثى" وبرعاية مكتب هيئة اليونيسكو الدولية بالقاهرة.

وأكد الأثرى حسام عبود، مدير منطقة آثار أبوسمبل، أن المعسكر يشمل أعمال تجميل ونظافة المنطقة الآثرية بمعبدى أبوسمبل، بمشاركة نحو ١٠٠ طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية بمدارس مدينة أبوسمبل.

وأضاف مدير منطقة آثار أبوسمبل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهدف الرئيسى للمعسكر هو المشاركة المجتمعية وغرس قيم الحفاظ على التراث، خاصًة أن التراث والمواقع التراثية ملك للبشرية أجمعين، ولابد أن تتحد الشعوب لحماية التراث، مشيرًا إلى أن معبد أبوسمبل من أهم المواقع التراثية المسجلة على قائمة التراث العالمى لمنظمة اليونيسكو.

وأوضح "عبود"، بأن فاعليات المعسكر بدأت بتجمع الطلاب أمام المنطقة الآثرية، مرتدين زى موحد لحملة اليونيسكو، يحمل شعار "متحدون مع التراث"، ثم أقيم طابور عرض حضره محمد أنور، رئيس مدينة أبوسمبل، وتم تقسيم المشاركين إلى 5 مجموعات تحمل أسماء رمسيس ونفرتارى وحورس وتويا وأمون، تحت إشراف فريق من شباب الجامعات وفريق "سكوت هنعمر".

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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