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بالصور.. «منصور»: أثق في قدرة الفريق على التتويج بدوري أبطال إفريقيا

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مرتضى منصور

مرتضى منصور

 

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن مباراة فريقه أمام صن داونز، يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، صعبة للغاية، حيث خسر الزمالك، مباراة الذهاب يوم السبت الماضي، بثلاثة أهداف دون رد، ويتوجب عليه معادلة نتيجة مباراة الذهاب، والفوز بركلات الترجيح أو الفوز بفارق أربعة أهداف من أجل التتويج باللقب القاري السادس في تاريخه.

وأعرب منصور، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، في مقر النادي بميت عقبة، للحديث عن ترتيبات المباراة، ثقته في قدرة الفريق على التتويج باللقب، بمساندة الإعلام والجماهير، في ظل وجود لاعبين “رجالة” بالإضافة إلى جهاز فني محترم على حد قوله.

وتابع منصور خلال المؤتمر: “الأهداف التي سكنت مرمانا في بريتوريا، لم تكن نتيجة عن تفوق صن داونز، فالأول جاء من تسلل واضح، والثاني من خطأ للحارس الشناوي، والثالث سجله إسلام جمال، مدافع الفريق في نفسه”.

ورفض مرتضى، تهكم أحمد شوبير على اعتماد الفريق الجنوب إفريقي على السحر للفوز في مباراة الذهاب، مؤكدًا أن ما حدث هناك أمر غير طبيعي بالمرة.

وشدد: “السحر مذكور في القرآن والهدف الثالث لصن داونز، الذي أحرزه إسلام جمال بالخطأ في مرماه جاء من تسديدة من نفس اللاعب الذي سدد الكرة في لقاء دور المجموعات وسجلها علي جبر في نفسه أيضًا”، وحمل منصور الجهاز الفني للمنتخب، مسؤولية اهتزاز مستوى الشناوي، مشددًا على أن الحارس، تأثر نفسيًا بعدم المشاركة مع أمام الكونغو.

وأشار إلى أنه سيجتمع مع اللاعبين في منزله بالإسكندرية، يوم الجمعة للشد من أزرهم قبل المباراة، وطالب منصور الجماهير، بالتشجيع المثالي، مشيرًا إلى أنه اشترى 30 ألف علم من أعلام ، وسيتم توزيعها على الجماهير التي ستحضر المباراة، رافضًا حمل أعلام الزمالك.

كما طالب منصور الأولتراس، بإصدار بيان رسمي للاعتذار له من أجل فتح صفحة جديدة للسماح بحضورهم المباريات في الفترة المقبلة، وكشف عن أن مجلس الزمالك خصص 100 تذكرة لمستشفى سرطان الأطفال، وسيتم توفير حافلة خاص لنقلهم لاستاد برج العرب لمؤازرة الفريق.

وأعلن منصور عن أماكن طرح التذاكر الخاصة بالمباراة غدًا وهي أمام بوابة الحامدية الشاذلية الخاصة بالنادي، وبوابة محمد زكي بدر، والصالات المغطاه في النادي، ونادي النصر، ونادي السكة الحديد، وفي منطقة الإسكندرية لكرة القدم، وفي نادي الاتحاد، وفي نادي سموحة.

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