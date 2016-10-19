تذاكر نهائي أفريقيا على راديو «95 FM»

كتبت – إنجي لطفي

قال خالد فتوح رئيس محطة شعبي FM، إن برنامج «الكورة في ملعبك» الذي يقدمه خالد الغندور على راديو 95 إف إم الشعبي، قد أعلن عن منح المستمعين 10 تذاكر لحضور نهائي أفريقيا بين الزمالك وصن داونز الجنوب أفريقي، موضحًا أنه على المستمعين إرسال رسالة تحت عنوان «هشجع بروح رياضية».

وأضاف فتوح لـ «ONA» أنه سيجري سحب على التذاكر الخميس، مشيرًا إلى أن قرر توفير سيارة ميكروباص لنقل الفائزين من أمام مدينة الإنتاج الإعلامي ذهابًا وعوده.

ويذاع برنامج «الكورة في ملعبك» يوميًا من 1 إلى 3 ظهرًا، تحت شعار «بروح رياضية».

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