بالصور..القبض علي 19 في تظاهرات إسكان بورسعيد

كتب – جمال نوفل:

ألقت قوات الامن القبض علي 19 من متظاهري إسكان بورسعيد، صباح اليوم، بعد قيامهم و أخرون بالتظاهر في مشكلة خاصة بإسكان بورسعيد، و قطعهن الطريق العام و إيقاف معديات العبور بين بورفؤاد و بورسعيد لأكثر من أربع ساعات كاملة.

وضمت قائمة المتهمين كل من : “زين كمال محمد سعد، و عبد الرحمن غريب أحمد عثمان عزيز، و محمود غريب أحمد عثمان عزيز، وهيثم عبده محمد حسن حبيش، و محمدالسيد عبد القادر على حسن الجمال، وأ شرف إبراهيم أحمد حسن سلامة، و وليد السيد عبد العال حسن، و محمد راشد عبد الشافي عبد الراضي، و هيثم احمد متولي حجازي، و محمد أحمد مصطفى سالم، وأيمن خلف عبد الباسط محمد، و ياسر رمضان أحمد عبد العال، و محمد حسانين محمد السيد شرباص، و أحمد سمير فهيم محمد الجلاد، و محمد عبد السلام عبد الوهاب زهران، و عبد الرحمن محمود محمود حسن، و عمرو الزغبي رزق سليمان” .

وتم تحرير محاضر لهم و إحالتهم للنايبة العامة، و التي وجهت لهم تهم التظاهر بدون تصريح و التجمهر، و قطع الطريق العام و أيقاف وسائل عامة لنقل المواطنين، حبث كان المتظاهرون قد تجمعوا أمس أمام ديوان عام محافظة بورسعيد، و تجاوز عددهم ألف مواطن، و قاموا بالاتجاه نحو معدية بورسعيد، و ووقفوا حائلًا دون وصولها للمراسي المخصصة لنقل السيارات، و المواطنين، من و إلي مدينة بورفؤاد، مما تسبب في أزمات لأكثر من 100 ألف مواطن من سكان مدينة بورفؤاد.