إحالة 14 إخوانيا بالغربية إلى نيابة أمن الدولة طوارىء وتجديد حبسهم 15 يوما

أصدرت نيابات شرق وغرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، قرارا بإحالة 14 من أعضاء جماعة الإخوان إلى نيابة أمن دولة طوارىء وتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك فى قضايا شغب والعنف والمشاركة فى مسيرات وسلاسل بشرية معادية للنظام الحالي وتكوين خلايا إرهابية استهدفت تكدير الأمن والسلم العام وإدارة أوكار إرهابية لإنتاج وتصنيع مواد المفرقعات والمتفجرات وتكدير الأمن والسلم العام وترويع حياة المواطنين.

ودفعت الأجهزة الأمنية بالغربية برئاسة اللواءحسام خليفة مدير الأمن، بتشكيلات من قوات الأمن المركزى والمدرعات ودوريات الشرطة لتأمين عرض المتهمين على مجمع محاكم ونيابات طنطا والمحلة تحسبا لاندلاع أحداث شغب والعنف والتظاهر بدون تصريح من جانب أهالى المتهمين.