طائرة خاصة لنقل «صن داونز» من القاهرة إلى برج العرب

صرح الطيار حلمي رزق، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية “إكسبريس”، بأنه من المقرر أن تسير الشركة رحلة خاصة رقم (MS493) في تمام الساعة الـ 8 من صباح غدًا الخميس، حسبما أفاد مراسلنا.

يأتي ذلك لنقل بعثة فريق “صن داونز” من مطار القاهرة إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، عقب وصولهم مطار القاهرة في تمام الساعة الـ 05:30 فجرًا على متن رحلة مصر للطيران رقم (MS840) القادمة من جوهانسبرج، لخوض إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أمام فريق الزمالك يوم الـ23 من أكتوبر الجاري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأضاف رزق:” من المقرر أن يعود فريق صن داونز إلى جوهانسبرج على متن رحلة مصرللطيران رقم (839) التي تقلع من مطار القاهرة يوم 25 أكتوبر المقبل”.