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شريف فؤاد ورامي رضوان و«عبد الحميد» يشاركون في «الوطني للشباب»

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شريف فؤاد ورامي رضوان و«عبد الحميد» يشاركون في «الوطني للشباب» شريف فؤاد ورامي رضوان و«عبد الحميد» يشاركون في «الوطني للشباب»

الإعلامي شريف فؤاد، مذيع التلفزيون المصري،  رامي رضوان، وعمرو عبد الحميد

كتبت – إنجي لطفي

علمت ONA من مصادرها الخاصة، أن المكتب الإعلامي للرئيس عبد الفتاح ، استقر على مجموعة من الإعلاميين لإدارة الجلسات العامة، وورش العمل الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني للشباب.

وأضافت المصادر لـONA، أن من بين الإعلاميين الذين سيشاركون في إدارة الجلسات، الإعلامي شريف فؤاد، مذيع التلفزيون المصري، محمود الفقي، مذيع راديو ، رامي رضوان، وعمرو عبدالحميد، مقدم برنامج “حوار القاهرة ” على سكاي نيوز عربية.

وتابعت المصادر، أن المؤتمر يبحث عددًا من الموضوعات الهامة سياسيًا، اقتصاديًا، واجتماعيًا، والتأكيد على فكرة تمكين الشباب، وإعدادهم لتسلم عجلة القيادة، ومن المقرر أن ينقعد المؤتمر في نهاية عام الشباب.

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أونا

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