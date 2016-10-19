التحفظ على سيارة حكومية تسير بدون لوحات في بني سويف‎

المراسل: محمد شعبان

تمكنت اليوم وحدة مرور إهناسيا غرب محافظة بني سويف برئاسة المقدم عمروحامد، الأربعاء، من ضبط سيارة نصف نقل تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا تحمل رقم 300 64 أثناء سيرها بدون لوحات داخل المدينة .

وتبين من الفحص الأوليّ للسيارة إنها كانت في طريقها لمأمورية للوحدة المحلية لقرية العواونة، وتركها قائدها ويدعي “محمد ع ع”، وقام بإخفاء لوحاتها خلف الكرسي الداخلي لها وتركها لأحد الأشخاص معرفتة لقيادتها بدلاً منه لانشغاله بمصالح أخرى خاصة، مما يعد مخالفاً لخط السير، وللمأمورية المقيدة برقم 7547.