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بالصور.. رامز أمير ينتهي من تصوير «يوم من الأيام»

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رامز أمير والفنان محمود حميدة

رامز أمير والفنان محمود حميدة وهبة مجدي

انتهى مساء أمس النجم الشاب رامز أمير من تصوير مشاهده بفيلم “يوم من الأيام”، والذي يجسد به دور شاب يعاني من مشكلة البطالة، والمشاكل المادية التي يعاني منها أغلب الشباب هذه الأيام.

وقال أمير، إنه متفائل جدًا بالفيلم، وفي انتظار ردود أفعال الجمهور على دوره، خاصة أنه يميل إلى تقديم مثل هذه الشخصيات الرومانسية التي قد تكون قريبة من الشباب، وتمثل شريحة كبيرة من الجمهور.

فيلم “يوم من الأيام” بطولة “محمود حميدة، لطفي لبيب، رامز أمير، هبة مجدي، أحمد حاتم، حسن عبدالله”، ومجموعة من الشباب، ومن تأليف وليد يوسف، واخراج محمد مصطفى.

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