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«بوتين» يؤكد ترحيبه بأي رئيس أمريكي يحسن العلاقات بين البلدين

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«بوتين» يؤكد ترحيبه بأي رئيس أمريكي يحسن العلاقات بين البلدين «بوتين» يؤكد ترحيبه بأي رئيس أمريكي يحسن العلاقات بين البلدين

فلاديمير بوتين

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إنه مستعد للترحيب بأي مرشح رئاسي أمريكي يريد تحسين العلاقات بين البلدين، بعدما قال المرشح الجمهوري دونالد إنه قد يزور روسيا، إذا فاز في انتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين “أريد أن أذكركم بكلمات الرئيس بوتين عن أنه مستعد للترحيب بأي مرشح يؤيد تحسين العلاقات والحوار بين بلدينا”.

وأضاف “موسكو مستعدة للرد بإيجابية على أي محاولة للحوار”.

ومن ناحية أخرى قال سيرجي ريابوف، نائب وزير الخارجية الروسي للمشرعين، الأربعاء، إن موسكو قادرة على اتخاذ إجراءات قوية، إذا شددت الولايات المتحدة العقوبات على روسيا.

وكان ريابكوف يناقش تشريعا في مجلس النواب بشأن معاهدة مع واشنطن بشأن التخلص من البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة.

وقالت بريطانيا والولايات المتحدة يوم الأحد إنهما تدرسان فرض عقوبات إضافية على الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه بسبب أفعالهم في الحرب الدائرة في سوريا.

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أونا

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