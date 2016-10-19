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الجمعة.. «البحث عن السعادة» بمهرجان مصري نمساوي

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الجمعة.. «البحث عن السعادة» بمهرجان مصري نمساوي الجمعة.. «البحث عن السعادة» بمهرجان مصري نمساوي

علم النمسا – أرشيفية

ينظم المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة – للسنة الخامسة على التوالي – مهرجان تلاقي والنمسا، الذي يأتي في إطار فكرة حوار الحضارات، وتلاقي الثقافات.

ومن المقرر أن ينطلق المهرجان تمام الساعة الـ 02:30 من ظهر يوم الجمعة، وتستمر فعاليات المؤتمر، طوال اليوم حتى التاسعة مساءً بحديقة الأزهر.

ويتضمن المهرجان مجموعة من مختلف ألوان الفنون المصرية والنمساوية منها:” حفل لعازفة الإيقاع المصرية صابرين الحسامي، بمشاركة فريق الجاز النمساوي السويسري الشهير “روم شيرير ايبرليه”، وفريق الطبول “دروم لايت”.

كما يتضمن المهرجان، استعراضات حركية وخدع سحرية من قِبل السيرك النمساوي لكل من اللاعبتين “أوريليا ايدنبرجر”، و”روزالي شنيتلر”، وعروض للعرائس المتحركة المصرية والأغاني النوبية إلى جانب ركن لتعليم فن الرسم بأنواعه المختلفة للأطفال، كما تم إعداد مكان مخصص لفن الحكي القصصي والصلصال، فضلًا عن ورشة عمل لفنان البورترية أحمد خضر، الذي يُعد أسرع رسام في الشرق الأوسط إلى جانب العديد من المفآجات والأنشطة الفنية والثقافية الأخرى.

يُذكر أن المهرجان يأتي في إطار النشاط الثقافي والفني، الذي تنظمه سفارة النمسا بالقاهرة من خلال البرامج التي يقدمها المركزالثقافي النمساوي مجانًا للجمهور بهدف توطيد العلاقات، ومد جسور التعاون والصداقة بين الشعبين المصري والنمساوي.

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