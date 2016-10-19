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بالصور.. عمومية «محامين إطسا» بالفيوم تسحب الثقة من المجلس الحالى

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جانب من الجمعية العمومية

جانب من الجمعية العمومية

عقد محاميو نقابة المحامين بمركز أطسا بالفيوم، الأربعاء، جمعية عمومية طارئة بحضور أعضاء النقابة بالمركز، وذلك للمطالبة بإجراء انتخابات للجان النقابية بالمركز، وباقى المراكز بإشراف شيوخ المحامين عليها دون الرجوع لمجلس النقابة .

كما طالب الحاضرون، بسحب الثقة من مجلس النقابة الحالى؛ لرفضه إجراء انتخابات، وتشكيل لجان المراكز .

كما قرر الحاضرون الموافقة على إنشاء صندوق زمالة للمحامين بمركز بإطسا؛ لمواجهة أزمات المحامين بالمركز، وعدم خضوعه لإشراف نقابة المحامين بالفيوم .

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