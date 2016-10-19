حبس عاطل وميكانيكى 4 أيام بتهمه قتل سائق "توك توك" وسرقته فى البدرشين

أمرت نيابة البرشين بجنوب الجيزة، بحبس عاطل وميكانيكى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهام الأول بقتل سائق توك توك لسرقته، واتهام الثانى بشراء مركبة مسروقة، وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار متهم آخر هارب.

اعترف المتهم الأول فى تحقيقات النيابة، بارتكاب واقعة قتل سائق التوك توك بالاشتراك مع المتهم الهارب، إلا أنه أكد أن دوره اقتصر على تقييد سائق التوك توك لمنعه من المقاومة ليجهز عليه زميله، واعترف المتهم الثانى "ميكانيكى" بشراء التوك توك بمبلغ مالى قدره 4 آلاف جنيه، وأنه كان على علم بأنه مسروقا، إلا أنه أنكر معرفته بوجود جريمة قتل وراء السرقة.

كان اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى بلاغا بالعثور على جثة "فوزى. ص" سائق بإحدى الترع بالبدرشين، وبإجراء التحريات تبين أن عاطل يدعى "أحمد. خ" اشترك مع عامل يدعى "عبد الرحمن. ع" فى قتل المجنى عليه لسرقة التوك توك الخاص به.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن الرائد هانى إسماعيل رئيس مباحث البدرشين، من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، حيث استعان بالمتهم الثانى واستوقفا المجنى عليه بحجة توصيلهما ثم ادعى أحدهما المرض، وعقب توقف الضحية اعتديا عليه بالضرب وكتما أنفاسه حتى فارق الحياة، وتخلصا من الجثة بإحدى الترع، ثم استوليا على التوك توك وباعاه لميكانيكى مقابل 4 آلاف جنيه.

وتم القبض على الميكانيكى، الذى اعترف أمام العقيد إيهاب شلبى مفتش المباحث الجنائية بشراء التوك توك، وعلمه أنه مسروق ونفى معرفته بجريمة القتل، فأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.