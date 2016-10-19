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حبس دجال ضبط بحوزته كتب سحر وأعشاب للنصب على المواطنين بالمنوفية

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حبس دجال ضبط بحوزته كتب سحر وأعشاب للنصب على المواطنين بالمنوفية حبس دجال ضبط بحوزته كتب سحر وأعشاب للنصب على المواطنين بالمنوفية

>المنوفية _ محمد فتحى

قررت نيابة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، حبس دجال لقيامه بالنصب على الأهالى وإيهامهم بحل مشاكلهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمد النحاس رئيس مباحث مركز الشهداء، يفيد بضبط "س . ع . ع . ا" 48 عاما، يمارس أعمال الدجل والشعوذة بمركز الشهداء، مقيم بدائرة المركز بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين بإيهامهم بقدرته على علاجهم بمقابل مادى.

 

وعلى الفور، قرر اللواء ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث، وتمكنت وحدة مباحث مركز الشهداء من ضبط سالف الذكر، وبحوزته "مبلغ مالى 450 جنيهاً، وكرتونة متوسطة الحجم بها بعض الكتب الخاصة بالسحر، وكمية من الأعشاب، و5  زجاجات مسك".

 

وبمواجهة المتهم أفاد بأنه يعالج المرضى بالقرآن دون مقابل مادى، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 12771 جنح مركز الشهداء لسنة 2016، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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