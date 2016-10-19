أخبار عاجلة

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية -
فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا -
فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز» -
علاء عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية -
طارق مصطفى مديرا فنيا للفجيرة الإماراتي -
أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مياه الشرب بالبحر الأحمر تعلن تشغيل شبكة مياه مرسى علم

Google+ Print
مياه الشرب بالبحر الأحمر تعلن تشغيل شبكة مياه مرسى علم مياه الشرب بالبحر الأحمر تعلن تشغيل شبكة مياه مرسى علم

>البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الاحمر بدء التشغيل التجريبى لشبكة المياه الخاصه بمدينة مرسى علم والتى تم الانتهاء من تنفيذها بتكلفه مليون و600 الف جنيه.

ومن جانبه أكد المهندس يحيى صديق رئيس شركة المياه أن شبكات المياه التى تم تنفيذها ستساهم بشكل كبير فى تامين وصول المياه لاهالى مدينة مرسى علم.

كما تم الإنتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية الخاصة بالمواطنين بتكلفه 339 الف جنيه مشيرا الى ان شركة مياه البحر الاحمر لديها خطة شامله تنتهجها من اجل تامين وصول المياه للمواطنين بجميع مدن المحافظة.

ومن جهة أخرى تقوم الشركه باجراء أعمال الصيانه العاجله لخطوط المياه وصيانة غرف المحابس بالاضافة الى عمليات الاحلال والتجديد لخطوط المياه المتهالكه بوصلات حديثه مطابقة للمواصفات العالميه.

كما قامت شركة مياه الشرب بالبحر الاحمر لليوم الثانى على التوالى بأعمال قافله " شركاء من اجل التغيير "بمنطقه الملاحه بالغردقة والتى تستمر على لثلاثه ايام لتقديم الخدمات للاهالى بأماكن اقامتهم وتلقى شكاوى ومطالب المواطنين حيث تم تنفيذ عدد من حملات التوعية الميدانيه وتنفيذ ندوة لاهالى المنطقه بالتنسيق مع الجهات المشاركه.

وأضاف المهندس يحيى صديق رئيس شركه مياه البحر الاحمر أن القافله يتم تنفيذها بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقه و المجلس القومى للمرأة والادارة العامه للبيئه و وإدارة التخطيط والمشروعات البيئية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل