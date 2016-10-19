مياه الشرب بالبحر الأحمر تعلن تشغيل شبكة مياه مرسى علم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الاحمر بدء التشغيل التجريبى لشبكة المياه الخاصه بمدينة مرسى علم والتى تم الانتهاء من تنفيذها بتكلفه مليون و600 الف جنيه.

ومن جانبه أكد المهندس يحيى صديق رئيس شركة المياه أن شبكات المياه التى تم تنفيذها ستساهم بشكل كبير فى تامين وصول المياه لاهالى مدينة مرسى علم.

كما تم الإنتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية الخاصة بالمواطنين بتكلفه 339 الف جنيه مشيرا الى ان شركة مياه البحر الاحمر لديها خطة شامله تنتهجها من اجل تامين وصول المياه للمواطنين بجميع مدن المحافظة.

ومن جهة أخرى تقوم الشركه باجراء أعمال الصيانه العاجله لخطوط المياه وصيانة غرف المحابس بالاضافة الى عمليات الاحلال والتجديد لخطوط المياه المتهالكه بوصلات حديثه مطابقة للمواصفات العالميه.

كما قامت شركة مياه الشرب بالبحر الاحمر لليوم الثانى على التوالى بأعمال قافله " شركاء من اجل التغيير "بمنطقه الملاحه بالغردقة والتى تستمر على لثلاثه ايام لتقديم الخدمات للاهالى بأماكن اقامتهم وتلقى شكاوى ومطالب المواطنين حيث تم تنفيذ عدد من حملات التوعية الميدانيه وتنفيذ ندوة لاهالى المنطقه بالتنسيق مع الجهات المشاركه.

وأضاف المهندس يحيى صديق رئيس شركه مياه البحر الاحمر أن القافله يتم تنفيذها بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقه و المجلس القومى للمرأة والادارة العامه للبيئه و وإدارة التخطيط والمشروعات البيئية.