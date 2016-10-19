إجراء مزاد علنى لبيع 42 محل تجارى بعمارات الاسكان الاجتماعى بالبحيرة

أقيم اليوم جلسة المزاد العلنى لبيع 41 محل بعمارات الإسكان الاجتماعى بمركز حوش عيسى بالبحيرة بالإضافة إلى محل واحد بعمارات الإسكان الإجتماعى بمركز الدلنجات.

وشارك فى جلسة المزاد التى أقيمت بمركز شباب مدينة دمنهور فتحى عبد الغنى السكرتير العام وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

يذكر ان مساحات المحلات تتراوح ما بين 10 متر و 22 متر وتأمين دخول المزاد 5 آلاف جنيه وكراسة الشروط بمبلغ 220 جنيه وسوف يتم سداد 10 % من قيمة المحل لمن يرسو عليه المزاد على أن يسدد باقى الثمن على مدار ثلاثة أشهر من تاريخ ارساء المزاد وتسليم المحلات.