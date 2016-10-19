وضع أكاليل من الزهور على نصب الجندى المجهول بدمياط

قام الدكتور ممدوح نعمة الله القائم بأعمال رئيس جامعة دمياط يرافقه اللواء فايز شلتوت سكرتير عام محافظة دمياط والعميد وليد فرغلي قائد منطقة تجنيد دمياط بوضع أكليل من الزهور علي قبر الجندي المجهول.

وذلك في اطار احتفالات جامعة دمياط بنصر أكتوبر المجيد بحضور كلا من المقدم أ.ح هشام صابر قائد قوات التأمين بدمياط والمقدم عبد المنعم نصر نائب المستشار العسكري لمحافظة دمياط والدكتور سيد دعدور والدكتور طارق ابو المعاطي نائبا رئيس جامعة دمياط.

في اطار احتفالات جامعة دمياط بنصر أكتوبر المجيد