بالصور.. حماة الوطن يقرر إقامة برنامج نداوات "تعالوا نبنى" بقرى ونجوع الأقصر

عقدت الأمانة العامة لحزب حماة الوطن بالأقصر، اجتماعها الأسبوعى الدورى برئاسة الدكتور هانى نادر سعيد الأمين العام، وحضور أحمد عبد المنعم زنط أمين التنظيم، ولفيف من أعضاء الأمانة العامة بالأقصر.

وتم خلال الاجتماع عرض ورقة عمل للدكتورة سماح الشاطر أمينة لجنة التنمية البشرية بمحافظة الأقصر، حول تبنى حماة الوطن بالأقصر لمبادرة "تعالوا نبنى" لغرس القيم الأخلاقية والانتماء لمصرنا الحبيبة كنانة الله فى أرضه، على أن تكون الندوة الرئيسية ورشة عمل المبادرة بندوة بقاعة مقر الحزب بالأقصر بشارع التليفزيون يوم الخميس الموافق ٢٧ من الشهر الجارى.

كما يجرى وضع برنامج زمنى لعقد ورش عمل وندوات أسبوعية بقرى ونجوع وحواجر محافظة الأقصر لغرس الانتماء وحب الوطن وتوحيد الصف والكلمة من أجل مصرنا الغالية، وكذلك تم مناقشة الاستعدادات النهائية للاننخابات المحلية وتنشيط العضويات بحزب حماة الوطن بمحافظة الأقصر.