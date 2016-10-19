أردوغان: مليون سوري يفرون إلى تركيا «إذا بدأ النزوح»

رجح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، فرار ما لا يقل عن مليون سوري إلى تركيا إذا بدأ النزوح من مدينة حلب التي تحاصر القوات السورية والروسية قطاعها الشرقي الخاضع لسيطرة المعارضة.

وذكر أردوغان، في كلمة بالقصر الرئاسي، أنه بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، امس، اتفاقا بشأن إخراج جماعة جبهة النصرة التي غيرت اسمها إلى جبهة “فتح الشام” من حلب.

واستبعد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، تمديد وقف قصف حلب من جانب واحد، وفق ما نقلت “رويترز”.

وكانت موسكو أعلنت، وقف غاراتها وضربات القوات السورية على مدينة حلب قبل يومين من هدنة إنسانية تبدأ صباح الخميس.