بالفيديو.. شريف بركات يدعو النواب إلى تبني حملة «رد الجميل» في جميع المحافظات

دعى الإعلامي شريف بركات، إلى تبني حملة رد الجميل من خلال القوافل السلعية، لبيع السلع الأساسية بنصف السعر للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

وقال “بركات” – خلال برنامج “عين على البرلمان”، المُذاع على فضائية “الحياة 2 – إن” حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية والنواب في المحافظة قدموا نموذجًا إيجابيًا للمجتمع المدني من خلال قوافل – رد الجميل – داعيًا نواب البرلمان في جميع المحافظات إلى تبني الحملة”.

وأكد النائب أحمد بدوي، عضو مجلس النواب عن القليوبية، تبنيه للحملة، وتنفيذها – فورًا – بالتنسيق مع نواب، ورجال أعمال المحافظة.

كما أكد النائب عبد السلام الشيخ، عضو مجلس النواب عن قنا، أنه يُطالب جميع نواب قنا بالاجتماع مع المحافظ، وبحث تنظيم القوافل السلعية بنصف الثمن للقضاء على غلاء الأسعار، ورفع العبء عن كاهل المواطن البسيط.

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