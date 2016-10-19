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البورصة تخسر 4.8 مليار جنيه وسط تراجع جماعي للمؤشرات

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البورصة تخسر 4.8 مليار جنيه وسط تراجع جماعي للمؤشرات البورصة تخسر 4.8 مليار جنيه وسط تراجع جماعي للمؤشرات

أرشيفية

بددت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها المبكرة لدى إغلاق تعاملات الأربعاء تحت ضغوط عمليات جني أرباح على الأسهم القيادية، واستمرار ترقب المستثمرين تحريك سعر الصرف يخنق السوق، فيما خسر رأس  المال  السوقي 4.8 مليار جنيه.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، خسر مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 0.65 % ليسجل مستوى 8160.4 نقطة.

وانخفض مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 1.05% مسجلا1248.57 نقطة.

وهبط مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 0.88% ليبلغ مستوى 7958.77 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 0.27 % ليبلغ مستوى 333.55 نقطة.

وهبط مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.37 % مسجلا 783.7 نقطة.

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